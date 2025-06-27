Предложение вынесено на основе "шокирующих статистических демографических данных количества населения Украины, войны, миграции, переселения беженцев, количества разводов и коэффициента рождаемости". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивано-Франковский городской совет.

Смотрите также Сколько людей сейчас проживают в Украине, в том числе и на оккупированных территориях: демограф ответил

Ивано-Франковский городской совет просит президента и правительство запретить аборты

Как указано в заметке горсовета, коэффициент рождаемости в Украине равен 0,7 при допустимом 2,13.

Городской совет ссылается на следующие статьи Конституции:

Статья 3-я. Человек его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность определяются в Украине наивысшей социальной ценностью.

Статья 16. Сохранение генофонда украинского народа является обязанностью государства.

Статья 27 Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен жизни.

В горсовете Ивано-Франковска сделали вывод, что легализация абортов в Украине нарушает эти статьи.

В Украине, к сожалению, за годы независимости государства сделано огромное количество абортов. Через легальный статус аборты получили чрезвычайное распространение, что имеет свои необратимые последствия на физическом, психическом, духовном уровнях для всего народа Украины,

– считают авторы обращения.

Также отмечается, что жизнь человека начинается якобы с момента слияния отцовской и материнской половых клеток. Важно отметить, что эта тема все же остается темой дискуссий.

У органов государственной власти Украины горсовет Ивано-Франковска требует выполнить требования "Декларации о защите ребенка" (1959) и "Конвенции о правах ребенка" (1989), которые Верховная Рада ратифицировала в 1991 году. Там указано, что ребенок нуждается в социальной охране и заботе, включая надлежащую "правовую защиту, как до, так и после рождения".

Также в обращении упомянута клятва Гиппократа, где есть слова "не дашь женщине ни одного абортивного средства".

Обратите внимание! В этом контексте важно напомнить, что украинские врачи не дают клятву Гиппократа. В Украине предусмотрена клятва врача, как и в большинстве стран мира.

К сожалению, в Украину пришла настоящая демографическая катастрофа! Если не рождаются дети – значит нет учеников в школах, студентов в университетах, работников на предприятиях, воинов в армии, отцов и матерей, строителей Украины,

– говорят в горсовете.

Список требований от горсовета Ивано-Франковска:

Восстановить Министерство семьи Украины; Ввести в образовательные программы общеобразовательных учебных заведений курсы по подготовке подрастающего поколения к созданию крепких семей (как пример готова учебная программа "Основы семьи" гриф МОН №4.0246-2023) и патриотического воспитания и т.д; Создать условия, которые бы побуждали семьи становиться многодетными в информативном пространстве, социальной сфере (жилье, образование, льготное кредитование и т.д.) и в сфере экономики. На законодательном уровне защитить жизнь нерожденных детей и закрепить это в Конституции Украины.

В конце концов городской совет Ивано-Франковска предлагает также увеличить выплаты матерям за рождение ребенка.

Предлагают ввести такие выплаты при рождении каждого ребенка:

первый ребенок – 100 тысяч гривен;

второй ребенок – 200 тысяч гривен;

третий и каждый последующий ребенок – 300 тысяч гривен.

Также предлагается ввести в Украине программу обязательного бесплатного предоставления государством в собственность жилье семьям, где родилось пятеро и более детей. Проект закона о защите человеческой жизни от зачатия до естественной смерти прилагается.

Обращение одобрили на пленарном заседании очередной 53-й сессии городского совета Ивано-Франковска 27 июня 2025 года.