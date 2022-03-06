От обстрелов российских оккупантов погибают мирные жители, в том числе маленькие дети. Поэтому игнорировать сообщения о воздушной тревоге категорически нельзя.

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В Ивано-Франковской области раздаются сирены

В Ивано-Франковской области около 22:05 объявили воздушную тревогу. Из-за угрозы вражеского обстрела начали раздаваться сирены. Всех жителей просят сохранять спокойствие и немедленно уходить к укрытию. Перед этим нужно выключить в своих домах свет, газ и погасить огонь.

По возможности следует сообщить о воздушной тревоге своих соседей. Кроме этого, необходимо помочь больным и пожилым людям. До укрытия лучше добраться как можно скорее. Оставлять убежище можно только после уведомления об отмене воздушной тревоги.



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