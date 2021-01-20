Михаил Бродский распространяет фейки о якобы "тайной вакцинации" украинских топ-чиновников американской вакциной Pfizer, чтобы помочь Кремлю "протолкнуть в Украину свою непризнанную псевдовакцину "Спутник V".

Об этом в Facebook написал журналист и блогер Сергей Иванов.

Бродский и его заказчики хотят разогнать истерию и заставить власть закупать "Спутник V" в России. Обществу искусственно навязывают мнение, что украинские топы специально придерживают выход на рынок российской вакцины, торгуют контрабандными препаратами. Расчет делается на то, что власти придется гасить волну негодования и слухов. А единственный способ снять напряжение — быстренько завезти "Спутник V",

— писал Иванов ранее.



Журналист обратил внимание на то, что заявление Бродского о якобы тайной вакцинации подхватили украинские медиа с орбиты Козака-Медведчука и представители ОПЗЖ. В частности, ее представители начали сбор подписей за регистрацию в Украине российской вакцины.



"Поставка "Спутника" в Украину имеет для Кремля не коммерческое, не гуманитарное, а политическое значение, именно поэтому прокремлевское политическое лобби в Украине было мобилизовано", — заявил Сергей Иванов.



Напомним, 5 января бизнесмен, глава редакционного совета издания Obozrevatel Михаил Бродский заявил, что в Украину якобы нелегально завезли вакцину Pfizer. По его словам, в частной клинике "Медиленд" прививки уже сделали премьер-министр Денис Шмыгаль, глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий и другие народные депутаты. Введение двух доз якобы обошлось в 2,5 тыс. евро. Это заявление широко растиражировали крупнейшие российские СМИ. В ответ на заявление Бродского президент Владимир Зеленский поручил СБУ проверить информацию о контрабанде вакцины в Украину.