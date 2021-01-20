Михайло Бродський поширює фейки про нібито "таємницу вакцинацію" українських топ-чиновників американською вакциною Pfizer, щоб допомогти Кремлю "проштовхнути в Україну свою невизнану псевдовакцину "Супутник V".

Про це в Facebook написав журналіст і блогер Сергій Іванов.

Бродський і його замовники хочуть розігнати істерію і змусити владу закуповувати "Супутник V" в Росії. Суспільству штучно нав'язують думку, що українські топи спеціально притримують вихід на ринок російської вакцини, торгують контрабандними препаратами. Розрахунок робиться на те, що владі доведеться гасити хвилю обурення і чуток. А єдиний спосіб зняти напругу – швиденько завезти "Супутник V,

– писав Іванов раніше.

Журналіст звернув увагу на те, що заява Бродського про нібито таємну вакцинацію підхопили українські медіа з орбіти Козака-Медведчука і представники ОПЗЖ. Зокрема, її представники почали збір підписів за реєстрацію в Україні російської вакцини.

"Поставка "Супутника" в Україні має для Кремля не комерційне, не гуманітарне, а політичне значення, саме тому прокремлівський політичний лобі в Україні було мобілізовано", – заявив Сергій Іванов.

Нагадаємо, 5 січня бізнесмен, голова редакційної ради видання Obozrevatel Михайло Бродський заявив, що в Україну нібито нелегально завезли вакцину Pfizer. За його словами, в приватній клініці "Меділенд" щеплення вже зробили прем'єр-міністр Денис Шмигаль, глава комітету ВРУ з питань здоров'я нації Михайло Радуцький і інші народні депутати. Введення двох доз нібито обійшлося в 2,5 тис. євро. Цю заяву широко розтиражували найбільші російські ЗМІ. У відповідь на заяву Бродського президент Володимир Зеленський доручив СБУ перевірити інформацію про контрабанду вакцини в Україну.