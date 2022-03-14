Об этом во время брифинга рассказала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал. Она перечислила коридоры, которые были успешными.
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Сколько человек удалось эвакуировать:
- Киевская область – 2028 человек: Гостомель – 400, Немешаево и Ворзель – 620, Дмитровка – 100, Победа – 800.
- Луганская область – 1780 человек: Северодонецк – 600, Попасная – 210, Горское – 76, Рубежное – 480, Кременная – 82, Лисичанск – 340.
Всего за день удалось спасти около 4 тысяч человек. Что касается Мариуполя, то колонну из грузовиков, перевозящих воду, лекарства, еду, держат в городе Бердянск.
Оккупанты пропустили лишь около 150 легковых авто
Однако по тому же маршруту удалось выехать 150 легковым машинам из города.
Это свидетельствует, что оккупанты умышленно блокируют такую важную помощь для людей в городе, который они беспощадно уничтожают.
– добавила Верещук.
Всем, кому удалось выехать из Мариуполя, предоставляется необходимая помощь – в частности, с размещением.
Смотрите брифинг Ирины Верещук от 14 марта: