Об этом во время брифинга рассказала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал. Она перечислила коридоры, которые были успешными.

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Сколько человек удалось эвакуировать:

Киевская область – 2028 человек: Гостомель – 400, Немешаево и Ворзель – 620, Дмитровка – 100, Победа – 800.

Луганская область – 1780 человек: Северодонецк – 600, Попасная – 210, Горское – 76, Рубежное – 480, Кременная – 82, Лисичанск – 340.

Всего за день удалось спасти около 4 тысяч человек. Что касается Мариуполя, то колонну из грузовиков, перевозящих воду, лекарства, еду, держат в городе Бердянск.

Оккупанты пропустили лишь около 150 легковых авто

Однако по тому же маршруту удалось выехать 150 легковым машинам из города.

Это свидетельствует, что оккупанты умышленно блокируют такую ​​важную помощь для людей в городе, который они беспощадно уничтожают.

– добавила Верещук.

Всем, кому удалось выехать из Мариуполя, предоставляется необходимая помощь – в частности, с размещением.

Смотрите брифинг Ирины Верещук от 14 марта: