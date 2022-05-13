В последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22. Об этом сообщил Валерий Залужный.

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За прошедшие сутки по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу противник применил 12 крылатых ракет, две из которых удалось сбить с ПЗРК "Стингер",

– отметил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, одна из причин перехода российских оккупантов к этой тактике – отказ от применения авиации, которая ежедневно несет большие потери.