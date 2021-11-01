Четыре воздушных судна продолжают летать – правда, за пределами нашей страны. Три самолета сменили регистрацию.

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Какие самолеты попали под санкции:

самолет Виктора Медведчука;

2 самолета, которыми пользовался Тарас Козак;

самолет Виталия Хомутынника;

самолет столичного застройщика Игоря Кушнира – зарегистрирован на фирму жены.

Три самолета уже продали, четвертый – продают

СМИ пишут, что три самолета уже продали, а четвертый, вероятно, находится под продажей. Эти воздушные суда успели покинуть территорию Украины еще до введения санкций – впоследствии сменили бортовые номера и место регистрации.

Самолеты покинули Украину еще до введения санкций

Самолет "Гольфстрим G 280", принадлежавший Виталию Хомутыннику, покинул Украину 14 февраля. Уже весной его выставили на продажу. Политик обращался в СНБО по поводу ошибочности санкций и сообщил о вынужденной перепродаже его самолета.

Самолет "Гольфстрим G 200" Кушнира продан по такой же схеме. В августе из Ниццы борт вылетел с американской регистрацией и другим бортовым номером.

Воздушные суда Козака курсировали между Украиной и Россией

Самолеты Козака до введения санкций часто курсировали из Украины в Россию. Когда СНБО ввел санкции, оба воздушных судна были за пределами Украины. В конце июля один из самолетов отправился в США с американской регистрацией из Швейцарии. По предварительной информации, самолет был продан. Другой самолет Козака – тоже выставили на продажу и он продолжает летать в Россию, Беларусь и ОАЭ.

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Обратите внимание! СМИ сообщили, что МИД Украины проинформировало о введении санкций в отношении этих воздушных судов Евросоюз и США. Партнеров просили ввести аналогичные ограничения на эти борта, поскольку бортовые номера были изменены.

Что известно о введении санкций против самолетов

На заседании СНБО 19 февраля были введены санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в списке – граждане России и Украины. Срок действия санкций – 3 года. Также ограничения ввели против 5 воздушных судов, совершавших перелеты из Украины в Россию.