Чотири повітряні судна продовжують літати – щоправда, за межами нашої країни. Три літаки змінили реєстрацію.

До теми Вимогою повернути Медведчука в ТКГ Росія заблокувала обмін полоненими

Які літаки потрапили під санкції:

літак Віктора Медведчука;

2 літаки, якими користувався Тарас Козак;

літак Віталія Хомутинніка;

літак столичного забудовника Ігоря Кушніра – зареєстрований на фірму дружини.

Три літаки вже продали, четвертий – продають

ЗМІ пишуть, що три літаки уже продали, а четвертий, ймовірно, перебуває, під продажем. Ці повітряні судна встигли ще покинути територію Україну до введення санкцій – згодом змінили бортові номери та місце реєстрації.

Літаки покинули Україну ще до введення санкцій

Літак "Гольфстрім G 280", який належав Віталію Хомутинніку, залишив Україну 14 лютого. Вже навесні його виставили на продаж. Політик звертався до РНБО щодо помилковості санкцій і повідомив про вимушений перепродаж його літака.

Літак "Гольфстрім G 200" Кушніра продано за такою самою схемою. У серпні з Ніцци борт вилетів з американською реєстрацією і іншим бортовим номером.

Повітряні судна Козака курсували між Україною та Росією

Літаки Козака до введення санкцій часто курсували з України в Росію. Коли РНБО ввела санкції, обидва повітряні судна були за межами України. Наприкінці липня один з літаків вирушив до США з американською реєстрацією зі Швейцарії. За попередньою інформацією, літак продали. Інший літак Козака – теж виставили на продаж і він продовжує літати до Росії, Білорусі та ОАЕ.

Читайте також Проросійські сили в Україні: як Москва втілює свої підступні плани

Зверніть увагу! ЗМІ повідомили, що МЗС України проінформувало про введення санкцій щодо цих повітряних суден Євросоюз та США. Партнерів просили запровадити аналогічні обмеження щодо цих бортів, оскільки бортові номери були змінені.

Що відомо про введення санкцій проти літаків:

На засіданні РНБО 19 лютого ввели санкції проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб, у списку – громадяни Росії та України. Термін дії санкцій – 3 роки. Також обмеження ввели проти 5 повітряних суден, які здійснювали перельоти з України в Росію.