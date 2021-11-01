Чотири повітряні судна продовжують літати – щоправда, за межами нашої країни. Три літаки змінили реєстрацію.
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Які літаки потрапили під санкції:
- літак Віктора Медведчука;
- 2 літаки, якими користувався Тарас Козак;
- літак Віталія Хомутинніка;
- літак столичного забудовника Ігоря Кушніра – зареєстрований на фірму дружини.
Три літаки вже продали, четвертий – продають
ЗМІ пишуть, що три літаки уже продали, а четвертий, ймовірно, перебуває, під продажем. Ці повітряні судна встигли ще покинути територію Україну до введення санкцій – згодом змінили бортові номери та місце реєстрації.
Літаки покинули Україну ще до введення санкцій
Літак "Гольфстрім G 280", який належав Віталію Хомутинніку, залишив Україну 14 лютого. Вже навесні його виставили на продаж. Політик звертався до РНБО щодо помилковості санкцій і повідомив про вимушений перепродаж його літака.
Літак "Гольфстрім G 200" Кушніра продано за такою самою схемою. У серпні з Ніцци борт вилетів з американською реєстрацією і іншим бортовим номером.
Повітряні судна Козака курсували між Україною та Росією
Літаки Козака до введення санкцій часто курсували з України в Росію. Коли РНБО ввела санкції, обидва повітряні судна були за межами України. Наприкінці липня один з літаків вирушив до США з американською реєстрацією зі Швейцарії. За попередньою інформацією, літак продали. Інший літак Козака – теж виставили на продаж і він продовжує літати до Росії, Білорусі та ОАЕ.
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Що відомо про введення санкцій проти літаків:
На засіданні РНБО 19 лютого ввели санкції проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб, у списку – громадяни Росії та України. Термін дії санкцій – 3 роки. Також обмеження ввели проти 5 повітряних суден, які здійснювали перельоти з України в Росію.