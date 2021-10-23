Вони також прагнуть змусити пересічного українця засумніватися в проєвропейському векторі України. Про це в коментарі 24 каналу розповів політолог Максим Джигун.

За темою Війна на два фронти: в чому небезпека проросійських сил в Україні

Інформація "сірого забарвлення"

Максим Джигун зазначив, що це абсолютна практика, яка спостерігається у російських ЗМІ, коли пропагандисти намагаються змішувати, здавалося б, якісь відверті факти з абсолютними маніпуляціями.

Це створює інформацію "сірого забарвлення", яка є і не правдою, і не відвертою брехнею, що є дуже небезпечно з точки зору того, що викликає всілякі протистояння всередині держави та розмиває межі правди,

– наголосив політолог.

За словами експерта, в епосі постправди, коли подача та спосіб інформації мають набагато більший вплив, ніж самі факти, це несе глобальну небезпеку. І цим маніпулюють проросійські сили.

Важливо Росія агресивно шантажує учасників переговорів по Донбасу

Питання мови

Наприклад, уточнив він, маніпулюють питанням мови. Адже на Сході України – це один з ключових факторів для того, щоб "ці проросійські сили проходили далі до найвищих ешелонів влади та намагалися уявно боротися за права російськомовних".

Експерт наголосив, що вторгнення до багатьох країн світу, особливо в держави східного європейського регіону з боку Росії, відбувалося не в останню чергу на основі мовної політики.

Політолог Максим Джигун / Фото з фейсбуку політолога

Загрози Росії

Наступна тема, якою вдало маніпулюють проросійські сили, – питання НАТО та європейської інтеграції України, додав експерт.

Тобто, речі, які напряму загрожують Росії та роблять її слабшою у своєму впливі на Україну. Першочергово ці сили активізуються проросійським фактором. І в цьому є глобальна і, на мою думку, одна з головних небезпек, яка наразі є в Україні,

– пояснив Джигун.

Крім того, проросійські сили впливають на економічну та енергетичну українську безпеку та спроможність. Скільки б Україна не намагалася боротися з проявами заохочення до так званої "газової голки" з боку Росії, поки що звідти втекти не вдалося.

Актуально Скільки за "роботу" у Раді у вересні заробив Медведчук

З одного боку, на це є об'єктивні причини. А саме – неможливість перейти на альтернативні види енергетики та розвивати їх. З іншого боку – через російський вплив, який спостерігається у вигляді різноманітних закликів, знижок, пропозицій про продовження співпраці та решти речей.

Останні новини щодо справи Медведчука: