Удалось эвакуировать людей из Донецкой и Киевской областей, сообщает 24 канал. Детали раскрыла министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Верещук.

Заметьте Пропала связь с 6 людьми – 5 водителей и 1 врач, – Верещук

Эвакуация в Донецкой области

Верещук рассказала, что из Мариуполя в Запорожье в течение 20 марта прибыли 3985 человек. Из Бердянска их доставили автобусами и частным транспортом.

В общей сложности для эвакуации мариупольцев из Бердянска привлекли 11 автобусов. Они уже доехали в Запорожье. Кроме того, Верещук подчеркнула, что уже 21 марта в направлении Мариуполя отправятся 5 десятков автобусов из Запорожья.

Министр рассказала, что основное место для посадки в эти автобусы в Бердянске – площадь перед городским спорткомплексом в Бердянске. Адрес: Мелитопольское шоссе, 27

Также Верещук напомнила, что в Бердянске действует горячая линия.

Номера:

+38 097 551 59 17

+38 050 439 75 29

+ 62 76 и 3 52 52

Провели сегодня переговоры, чтобы часть автобусов завтра смогли доехать и провести эвакуацию мариупольцев из города Мангуш, а также прибрежных населенных пунктов в районе Мангуша, в частности, Мелекино,

– подчеркнула Верещук.

Министр отметила, что в Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту. Адреса дозаправки: проспект Восточный, 4а и улица Мелитопольское шоссе, 87б.

Эвакуация в Киевской области

Из села Бобрик в Бровары удалось эвакуировать 2 000 человек

Из села Тарасовка в Бровары – 1 310 человек.

В то же время оккупанты второй день подряд срывают эвакуацию из города Бородянка в город Белая Церковь.

Примите во внимание! Из Харькова 20 марта удалось доставить гуманитраную помощь в поселок Рогань.

В то же время враг сорвал доставку помощи в поселок Малая Рогань.