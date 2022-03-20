Соответствующую информацию обнародовала Ирина Верещук вечером 20 марта. В частности, люди везли помощь для города Волчанск.

Отметьте С 7 гуманитарных коридоров сработало 4, – Верещук об эвакуации 20 марта

С 6 людьми пропала связь на Харьковщине

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказала, что получили информацию от наших разведчиков о запланированной провокации со стороны оккупационных войск – россияне планировали захватить гуманитарную колонну.

К сожалению, не удалось предотвратить такие планы оккупационных войск для колонны с гуманитарной помощью для города Волчанск. Пропала связь с 6 людьми – 5 водителей и 1 врач,

– сообщила Верещук.

Министр объяснила, что говорится о таких людях:

водитель скорой помощи – Артем Васильевич Кашраков;

врач – Артем Александрович Бурда;

водитель – Владислав Юрьевич Гончаренко;

водитель – Павел Викторович Позин;

водитель – Павел Александрович Корнейко;

водитель – Александр Иванович Маслов.

"Они достойно и смело выполняли свой гражданский долг – доставляли очень необходимую продуктовую и медицинскую помощь нашим людям в городе Волчанск", – сказала Верещук.

Эвакуация из Мариуполя на фоне разрушенного города и под обстрелами – смотрите видео