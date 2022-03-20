Соответствующую информацию обнародовала Ирина Верещук вечером 20 марта. В частности, люди везли помощь для города Волчанск.
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С 6 людьми пропала связь на Харьковщине
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказала, что получили информацию от наших разведчиков о запланированной провокации со стороны оккупационных войск – россияне планировали захватить гуманитарную колонну.
К сожалению, не удалось предотвратить такие планы оккупационных войск для колонны с гуманитарной помощью для города Волчанск. Пропала связь с 6 людьми – 5 водителей и 1 врач,
– сообщила Верещук.
Министр объяснила, что говорится о таких людях:
- водитель скорой помощи – Артем Васильевич Кашраков;
- врач – Артем Александрович Бурда;
- водитель – Владислав Юрьевич Гончаренко;
- водитель – Павел Викторович Позин;
- водитель – Павел Александрович Корнейко;
- водитель – Александр Иванович Маслов.
"Они достойно и смело выполняли свой гражданский долг – доставляли очень необходимую продуктовую и медицинскую помощь нашим людям в городе Волчанск", – сказала Верещук.
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