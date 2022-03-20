Відповідну інформацію оприлюднила Ірина Верещук ввечері 20 березня. Зокрема люди везли допомогу для міста Вовчанськ.
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Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіла, що отримали інформацію від наших розвідників про заплановану провокацію з боку окупаційних військ – росіяни планували захопити гуманітарну колону.
На жаль, не вдалося упередити такі плани окупаційних військ для колони з гуманітарною допомогою для міста Вовчанськ. Пропав зв'язок з 6 людьми – 5 водіїв і 1 лікар,
– повідомила Верещук.
Міністерка пояснила, що мовиться про таких людей:
- водій швидкої допомоги – Артем Васильович Кашраков;
- лікар – Артем Олександрович Бурда;
- водій – Владислав Юрійович Гончаренко;
- водій – Павло Вікторович Позін;
- водій – Павло Олександрович Корнейко;
- водій – Олександр Іванович Маслов.
"Вони гідно і сміливо виконували свій громадянський обов'язок – доставляли дуже необхідну продуктову і медичну допомогу нашим людям у місті Вовчанськ", – сказала Верещук.
Вона додала, що окупант продовжує вести себе як терорист, проте Україна веде переговори про повернення наших людей.
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