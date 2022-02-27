Видео сняли с Ровненской области. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
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Геращенко предупредил, что в городах может звучать сирена. В таком случае всем стоит немедленно спрятаться в укрытие.
Из Беларуси запустили "Искандер" по Украине: видео
Что такое "Искандер"Это вид баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля, (ОТРК). Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 километров и может достигать 700 километров.
Добавим, что несколько минут назад сигнал воздушной тревоги звучал в нескольких городах Украины, которые расположены близко к белорусской границе – Ровненской, Житомирской, Волынской, а также Черниговской областях.
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