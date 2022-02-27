Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Речь идет о вылете белорусских спецназовцев с аэродрома в Барановичах и вхождении российских войск с территории Беларуси.

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Российско-белорусское нападение

По данным госорганов Украины, Лукашенко поставляет оккупантам горючее из своих нефтеперерабатывающих заводов. Офицеров артиллерии и танкистов призывают, а госпитали Гомеля готовят места и лекарства для раненых.

Нынешнее нападение на Украину – российско-белорусское,

– акцентировали в Госспецсвязи.

В то же время простые белорусские военные не разделяют позиции руководства. Чиновники и резервисты Беларуси обращаются в Украину с просьбой о политическом убежище в случае направления на войну.

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