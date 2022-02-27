Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв'язку з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Мовиться про виліт білоруських спецназівців з аеродрому в Барановичах і входження російських військ з території Білорусі.

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Російсько-білоруський напад

За даними держорганів України, Лукашенко постачає окупантам пальне зі своїх нафтопереробних заводів. Офіцерів артилерії й танкістів призивають, а шпиталі Гомеля готують місця й ліки для поранених.

Нинішній напад на Україну – російсько-білоруський,

– акцентували в Держспецзв'язку.

Водночас прості білоруські військові не поділяють позиції керівництва. Службовці та резервісти Білорусі звертаються до України з проханням про політичний притулок у випадку скерування на війну.

"З цих військовослужбовців сили білоруського спротиву планують формувати визвольну армію Білорусі для повалення режиму Лукашенка", – додали у відомстві.

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