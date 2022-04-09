Отмечается, что БТГ были переброшены в район Шевченковского, что в Харьковской области. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 9 апреля.

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Ситуация в Харьковской области вечером 9 апреля

По данным Генштаба ВСУ, на Слобожанщине оккупанты продолжают осуществлять частичную блокировку Харькова. С целью скрытого передвижения подразделений войск врага по территории Харьковской области оккупанты осуществляют радиоэлектронное "приглушение" сетей сотовой связи.

С целью наращивания группировки войск из Белгородской области в район Шевченковского Харьковской области перемещено до двух батальонно-тактических групп противника,

– добавили в Генштабе ВСУ.

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