Соответствующую информацию в телеграме сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Также эти данные сообщил и глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Заметьте Враг разбил все, что можно, – Чаус о проблемах с эвакуацией из Чернигова

Людей удалось вывезти в Запорожье

Сегодня (речь идет о 28 марта – 24 канале) удалось эвакуировать мариупольцев из Бердянска,

– говорится в сообщение.

В частности, удалось выехать 15 автобусам, в которых был 881 человек. Они уже прибыли в Запорожье.

Более того, на собственном транспорте в Запорожье прибыли 2 350 человек, большинство из них – мариупольцы.

К сожалению, до сих пор в Мариуполе находится еще 170 тысяч человек, которым необходима помощь. До блокады из города выехали 140 тысяч жителей, а во время войны – еще 150 тысяч эвакуировали. Также 30 тысяч депортировали в Россию.

К теме: Зеленский рассказал, как разрешал защитникам выйти из Мариуполя, а они отказались – смотрите видео