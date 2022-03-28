Відповідну інформацію у телеграмі повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Також ці дані повідомив й глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
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Людей вдалось вивезти у Запоріжжя
Сьогодні (мовиться про 28 березня – 24 канал) вдалося евакуювати маріупольців з Бердянська,
– мовиться у повідомлення.
Зокрема вдалост виїхати 15 автобусам, в яких була 881 людина. Вони вже прибули в Запоріжжя.
Ба більше, на власному транспорті до Запоріжжя прибули 2 350 людей, більшість з них – маріупольці.
На жаль, досі у Маріуполі перебуває ще 170 тисяч людей, яким необхідна допомога. До блокади з міста виїхали 140 тисячам мешканців, а під час війни – ще 150 тисяч евакуювали. Також 30 тисяч депортували в Росію.
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