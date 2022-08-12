В городском совете заверили, что ни в коем случае уничтожать его не будут. Однако переместят туда, где ему место.
Ранее В Черновцах демонтируют памятник советскому солдату: шли долгие дискуссии
Памятник убрали быстро. Отметили, что дольше "возились" с документами.
Что этому предшествовало
Накануне местные власти Черновцов решили перенести советские памятники из центра города. Мэр Роман Кличук отметил, что на исполкоме было принято историческое и долгожданное решение.
Он отметил, что памятники с Соборной площади и парка Шевченко перенесут в другое место. Речь идет о земельном участке на улице Одесской. Власти констатировали, что все, что связано с русским и советским, нужно вычеркнуть из нашей жизни.
Правда, чтобы избежать вандализма, памятники передадут на хранение в ГорШЭП.
Может заинтересовать – Эстония уберет все советские памятники: видео