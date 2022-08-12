У міській раді запевнили, що в жодному разі нищити його не будуть. Однак перемістять туди, де йому місце.
Раніше У Чернівцях демонтують пам'ятник радянському солдату: точились тривалі дискусії
Пам'ятник прибрали швидко. Зазначили, що довше "возились" з документами.
Що цьому передувало
Напередодні місцева влада Чернівців вирішила перенести радянські пам'ятники з центру міста. Мер Роман Клічук зазначив, що на виконкомі ухвалили історичне та довгоочікуване рішення.
Він наголошував, що пам'ятники із Соборної площі та парку Шевченка перенесуть в інше місце. Мовиться про земельну ділянку на вулиці Одеській. Влада констатувала, що все, що пов'язане з російським та радянським треба викреслити з нашого життя.
Щоправда, аби уникнути вандалізму, пам'ятники передадуть на зберігання до МіськШЕПу.
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