У міській раді запевнили, що в жодному разі нищити його не будуть. Однак перемістять туди, де йому місце.

Раніше У Чернівцях демонтують пам'ятник радянському солдату: точились тривалі дискусії

Пам'ятник прибрали швидко. Зазначили, що довше "возились" з документами.

Напередодні місцева влада Чернівців вирішила перенести радянські пам'ятники з центру міста. Мер Роман Клічук зазначив, що на виконкомі ухвалили історичне та довгоочікуване рішення.

Він наголошував, що пам'ятники із Соборної площі та парку Шевченка перенесуть в інше місце. Мовиться про земельну ділянку на вулиці Одеській. Влада констатувала, що все, що пов'язане з російським та радянським треба викреслити з нашого життя.

Щоправда, аби уникнути вандалізму, пам'ятники передадуть на зберігання до МіськШЕПу.

Зверніть увагу! У Запоріжжі наприкінці липня демонтували портрет Пушкіну. Комунальники відправили його на зберігання. Його подальшу долю з'ясовуватимуть. На початку серпня президент Володимир Зеленський доручив Одеській міській раді розглянути питання про знесення пам'ятника Катерині ІІ. У Дніпрі в травні демонтували пам’ятник комсомольцям.

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