Міський голова Чернівців Роман Клічук заявив про демонтування пам'ятників радянським солдатам. Таке рішення було прийнято виконкомом Чернівецької міської ради.
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Пам'ятники перенесуть в інше місце
Клічук також зауважив, що пам'ятники перенесуть із парку Шевченка та Соборної площі в інше місце. Мовиться про земельну ділянку на вулиці Одеській. Поки, аби уникнути вандалізму, пам'ятники передадуть на зберігання до МіськШЕПу.
"Вважаю, все, що пов'язано з росіянами та радянським треба викреслити з нашого життя", – зазначив Клічук.
Демонтаж інших пам'ятників в Україні
На початку серпня Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі. Глава держави доручив Одеській міській раді розглянути це питання.
А у Запоріжжі наприкінці липня демонтували пам'ятник Пушкіну. Точніше його портрет на барельєфі. Комунальники відправили його на зберігання, до подальшого з'ясування, що з ним будуть робити.
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