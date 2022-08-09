Городской голова Черновцов Роман Кличук заявил о демонтировании памятников советским солдатам. Такое решение было принято исполкомом Черновицкого городского совета.

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Памятники перенесут в другое место

Кличук также отметил, что памятники будут перенесены из парка Шевченко и Соборной площади в другое место. Речь идет о земельном участке на улице Одесской. Пока во избежание вандализма памятники передадут на хранение в ГорШЭП.

"Считаю, все, что связано с россиянами и советским, надо вычеркнуть из нашей жизни", - отметил Кличук.

Демонтаж других памятников в Украине

В начале августа Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию по сносу памятника Екатерине II в Одессе. Глава государства поручил Одесскому городскому совету рассмотреть этот вопрос.

А в Запорожье в конце июля был демонтирован памятник Пушкину. Вернее, его портрет на барельефе. Коммунальщики отправили его на хранение, к дальнейшему выяснению, что с ним будут делать.

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