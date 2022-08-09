Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он отметил, что сейчас в самом Запорожье все спокойно.

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Однако он объяснил громкие звуки, которые слышали жители Запорожья.

По предварительной информации, это была работа вражеской ствольной артиллерии по нескольким населенным пунктам Запорожского района,

– написал он.

Оккупанты хотят провести "референдум" на Запорожье: главное

Ранее оккупанты уже сообщали о намерении провести так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях 11 сентября 2022 года.

8 августа в Мелитополь свезли массовку, перед которой гауляйтер Евгений Балицкий подписал так называемое "распоряжение" о проведении "референдума" о присоединении к россии.

Но сопротивление местных жителей вынуждает врага менять свои планы. Так захватчики не исключали, что в Мелитополе "голосование" будут проводить дома.

В то же время, мэр города Иван Федоров подчеркнул, что 90% мелитопольцев настроены решительно против присоединения к россии. Местные жители партизанят или волонтерят и все это, несмотря на террор на временно оккупированных территориях.

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