Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он отметил, что сейчас в самом Запорожье все спокойно.

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Однако он объяснил громкие звуки, которые слышали жители Запорожья.

По предварительной информации, это была работа вражеской ствольной артиллерии по нескольким населенным пунктам Запорожского района,
– написал он.

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