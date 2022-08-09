Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він зазначив, що наразі у самому Запоріжжі все спокійно.

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Проте він пояснив гучні звуки, які чули мешканці Запоріжжя.

За попередньою інформацією, це була робота ворожої ствольної артилерії по кількох населених пунктах Запорізького району,
– написав він.

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