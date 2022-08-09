Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він зазначив, що наразі у самому Запоріжжі все спокійно.
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Проте він пояснив гучні звуки, які чули мешканці Запоріжжя.
За попередньою інформацією, це була робота ворожої ствольної артилерії по кількох населених пунктах Запорізького району,
– написав він.
Окупанти хочуть провести "референдум" на Запоріжжі: головне
- Раніше окупанти вже повідомляли про намір провести так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях 11 вересня 2022 року.
- 8 серпня у Мелітополь звезли масовку, перед якою гауляйтер євген балицький підписав так зване "розпорядження" про проведення "референдуму" про приєднання до росії.
- Але спротив місцевих жителів змушує ворога міняти свої плани. Так загарбники не виключали, що у Мелітополі "голосування" проводитимуть вдома.
- Водночас мер міста Іван Федоров наголосив, що 90% мелітопольців налаштовані рішуче проти приєднання до росії. Місцеві жителі партизанять або волонтерять і все це, незважаючи на терор на тимчасово окупованих територіях.
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