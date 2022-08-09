росія хоче посилити ППО для "захисту" ЗАЕС

Про розміщення російських систем протиповітряної оборони біля ЗАЕС заявив гауляйтер Запоріжжя євгеній балицький. Він цинічно сказав, що ЗАЕС працює у штатному режимі "з підвищеним ступенем захищеності".

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Гауляйтер заявив, що на Запорізькій АЕС будуть посилені засоби ППО для "захисту" станції. Колаборант повідомив, що після обстрілів на ЗАЕС відновлено лінії електропередачі та пошкоджені блоки.

Водночас балицький нічого не сказав про те, що це російські військові обстрілюють ЗАЕС.

Окупанти залишили людей без газу в Енергодарі

Окупаційна влада заявляє про "захист" ЗАЕС, але при цьому не може відновити газопостачання у домівках жителів Енергодара, інформує енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

Станом на 9 серпня у Запорізькій області без газопостачання 226 990 абонентів у 270 населених пунктах.

Через пошкодження магістральних газопроводів на території Запорізької та Донецької областей повністю відключені 261 та частково 7 населених пунктів.

Проводити аварійно-відновлювальні роботи не має можливості через бойові дії.

Яка ситуація на ЗАЕС

росіяни провели серію терактів, відкривши вогонь у бік ЗАЕС. 5 серпня окупанти двічі стріляли у бік ЗАЕС, через що було зафіксовано по три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС.

Під час другого обстрілу росіяни влучили по майданчику станції біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.

Інший обстріл відбувся ввечері 6 серпня. Тоді росіяни ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива.

росіяни також замінували Запорізьку АЕС і погрожують підірвати атомну електростанцію.

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