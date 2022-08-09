Окупанти викрали до ста людей на ЗАЕС

Президент Енергоатома Петро Котін в ефірі телемарафону прокоментував ядерний тероризм з боку росіян. За його словами, росіяни здійснюють великий психологічний тиск на український персонал Запорізької АЕС.

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Петро Котін розповів, що росіяни на ЗАЕС викрали з робочих місць до ста людей. Український персонал ЗАЕС перебував у спорудах, де окупанти створили приміщення для катувань та знущань з полонених.

Як повідомив президент Енергоатома, унаслідок звірств росіян одна людина була забита до смерті та померла в госпіталі. Ще одна людина отримала важкі поранення.

На цей момент, за словами Котіна, в Енергоатомі не знаю, де перебувають ще 5 працівників. Не відомо, чи вони живі, чи ні. Окрім того, унаслідок недавніх обстрілів було поранено двох людей на ЗАЕС.

Яка ситуація на ЗАЕС

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