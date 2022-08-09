Окупанти викрали до ста людей на ЗАЕС
Президент Енергоатома Петро Котін в ефірі телемарафону прокоментував ядерний тероризм з боку росіян. За його словами, росіяни здійснюють великий психологічний тиск на український персонал Запорізької АЕС.
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Петро Котін розповів, що росіяни на ЗАЕС викрали з робочих місць до ста людей. Український персонал ЗАЕС перебував у спорудах, де окупанти створили приміщення для катувань та знущань з полонених.
Як повідомив президент Енергоатома, унаслідок звірств росіян одна людина була забита до смерті та померла в госпіталі. Ще одна людина отримала важкі поранення.
На цей момент, за словами Котіна, в Енергоатомі не знаю, де перебувають ще 5 працівників. Не відомо, чи вони живі, чи ні. Окрім того, унаслідок недавніх обстрілів було поранено двох людей на ЗАЕС.
Яка ситуація на ЗАЕС
- Навесні росіяни з обстрілами увірвалися на Запорізьку АЕС та окупували електростанцію. росія відразу перекинула на ЗАЕС свій персонал з росатома.
- Нещодавно окупанти провели серію терактів, відкривши вогонь у бік ЗАЕС. 5 серпня росіяни двічі стріляли у бік ЗАЕС: було зафіксовано по три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС.
- Під час другого обстрілу росіяни влучили по майданчику станції біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.
- Ще один обстріл стався ввечері 6 серпня, коли війська агресора ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива.
- Також росіяни замінували Запорізьку АЕС та погрожують підірвати атомну електростанцію. Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав світ відреагувати на замінування території Запорізької АЕС. Також на потужнішу реакцію міжнародної спільноти сподівається президент Володимир Зеленський.
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