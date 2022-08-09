оккупанты похитили до ста человек на ЗАЭС
Президент Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона прокомментировал ядерный терроризм со стороны россиян. По его словам, россияне оказывают большое психологическое давление на украинский персонал Запорожской АЭС.
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Петр Котин рассказал, что россияне на ЗАЭС похитили с рабочих мест до ста человек. Украинский персонал ЗАЭС находился в сооружениях, где оккупанты создали помещение для пыток и издевательств над пленными.
Как сообщил президент Энергоатома, в результате зверств россиян один человек был забит до смерти и умер в госпитале. Еще один человек получил тяжелые ранения.
В настоящее время, по словам Котина, в Энергоатоме не знают, где находятся еще 5 работников. Не известно, живы они или нет. Кроме того, в результате недавних обстрелов были ранены два человека на ЗАЭС.
Какая ситуация на ЗАЭС
- Весной россияне с обстрелами ворвались в Запорожскую АЭС и оккупировали электростанцию. Россия сразу перебросила на ЗАЭС свой персонал с росатома.
- Недавно оккупанты провели серию терактов, открыв огонь в сторону ЗАЭС. 5 августа россияне дважды стреляли в сторону ЗАЭС: было зафиксировано по три "прилета" у промышленной площадки ЗАЭС.
- В ходе второго обстрела россияне попали по площадке станции возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.
- Еще один обстрел произошел вечером 6 августа, когда войска агрессора едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива.
- Также россияне заминировали Запорожскую АЭС и угрожают взорвать атомную электростанцию. Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал мир отреагировать на заминирование территории Запорожской АЭС. Также на более мощную реакцию международного сообщества надеется президент Владимир Зеленский.
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