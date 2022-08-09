оккупанты похитили до ста человек на ЗАЭС

Президент Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона прокомментировал ядерный терроризм со стороны россиян. По его словам, россияне оказывают большое психологическое давление на украинский персонал Запорожской АЭС.

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Петр Котин рассказал, что россияне на ЗАЭС похитили с рабочих мест до ста человек. Украинский персонал ЗАЭС находился в сооружениях, где оккупанты создали помещение для пыток и издевательств над пленными.

Как сообщил президент Энергоатома, в результате зверств россиян один человек был забит до смерти и умер в госпитале. Еще один человек получил тяжелые ранения.

В настоящее время, по словам Котина, в Энергоатоме не знают, где находятся еще 5 работников. Не известно, живы они или нет. Кроме того, в результате недавних обстрелов были ранены два человека на ЗАЭС.

Какая ситуация на ЗАЭС

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