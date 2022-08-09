россия хочет усилить ПВО для "защиты" ЗАЭС

О размещении российских систем противовоздушной обороны возле ЗАЭС заявил гауляйтер Запорожья евгений балицкий. Он цинично сказал, что ЗАЭС работает в штатном режиме с повышенной степенью защищенности.

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Гауляйтер заявил, что на Запорожской АЭС будут усилены средства ПВО для "защиты" станции. Коллаборант сообщил, что после обстрелов на ЗАЭС восстановлены линии электропередачи и поврежденные блоки.

В то же время, балицкий ничего не сказал о том, что это российские военные обстреливают ЗАЭС.

оккупанты оставили людей без газа в Энергодаре

Оккупационные власти заявляют о "защите" ЗАЭС, но при этом не могут возобновить газоснабжение в домах жителей Энергодара, информирует энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

По состоянию на 9 августа в Запорожской области без газоснабжения 226 990 абонентов в 270 населенных пунктах.

Из-за повреждений магистральных газопроводов на территории Запорожской и Донецкой областей полностью отключены 261 и частично 7 населенных пунктов.

Проводить аварийно-восстановительные работы нет возможности из-за боевых действий.

Какая ситуация на ЗАЭС

россияне провели серию терактов, открыв огонь в сторону ЗАЭС. 5 августа оккупанты дважды стреляли в сторону ЗАЭС, из-за чего было зафиксировано по три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС.

Во время второго обстрела россияне попали по площадке станции возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.

Другой обстрел произошел вечером 6 августа. Тогда россияне чуть не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива.

россияне также заминировали Запорожскую АЭС и угрожают взорвать атомную электростанцию.

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