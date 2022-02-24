Обстрелы начались в 04:35. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
Важно СНБО введет военное положение, – Данилов
Хронология атаки военных объектов
- 04:35 обстреляли отдел пограничной службы "Большая Писаревка" на Сумщине;
- 05:00 – с российского пункта пропуска "Чертково" по украинскому "Меловое" на Луганщине;
- 05:05 отдел пограничной службы "Новая Слобода" на Сумщине обстреляли из "Градов";
- 05:05 обстреляли "Гоптовку";
- 05:13 – "Грабовское" и "Краснополье";
- 05:15 – аэродром "Краматорск";
- 05:20 били артиллерией по отделам пограничной службы "Веселое", "Волчанск", "Дергачи";
- 05:23 на пункт пропуска "Бачевск" на Сумщине зашла вражеская бронетехника;
- 05:25 прогремели 2 взрыва на взлетной полосе в Днепре;
- 05: 30 из "Градов" обстреляли отдел пограничной службы "Тополя" и "Волчанск", из минометов – "Золочев".