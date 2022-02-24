Обстріли розпочалися о 04:35. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
Важливо РНБО введе воєнний стан, – Данілов
Хронологія атаки військових об'єктів
- 04:35 обстріляли відділ прикордонної служби "Велика Писарівка" на Сумщині;
- 05:00 – з російського пункту пропуску "Чертково" по українському "Мілове"на Луганщині;
- 05:05 відділ прикордонної служби "Нова Слобода" на Сумщині обстріляли з "Градів";
- 05:05 обстріляли "Гоптівку";
- 05:13 – "Грабовське" та "Краснопілля";
- 05:15 – аеродром "Краматорськ";
- 05:20 гатили артилерією по відділах прикордонної служби "Веселе", "Вовчанськ", "Дергачі";
- 05:23 на пункт пропуску "Бачівськ" на Сумщині зайшла ворожа бронетехніка;
- 05:25 пролунали 2 вибухи на злітній смузі у Дніпрі;
- 05:30 з "Градів" обстріляли відділ прикордонної служби "Тополі" та "Вовчанськ", з мінометів – "Золочів".