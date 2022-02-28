Многие российские танки разбиты и до сих пор лежат на дорогах. Глава Минреинтеграции Ирина Верещук в эфире телеканала сказала, что этот металлолом впоследствии переплавят.

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В эфире одного из украинских телеканалов Ирину Верещук спросили, что Украина будет делать с металлом, оставшимся от оккупантских танков.

Переплавим и построим мосты,

– отметила глава Минреинтеграции.

К слову, российские войска 28 февраля уничтожили украинский самолет Ан-225 "Мрия", который был крупнейшим в мире. Произошло это в результате атаки оккупантов на аэродром "Антонов" в Гостомеле, где находилось воздушное судно. В Укроборонпроме отметили, что заставят оккупантов восстановить самолет за свой счет.

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