Багато російських танків розбиті ЗСУ й досі лежать на дорогах. Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук в ефірі телеканалу сказала, що цей металолом згодом перетоплять.

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В ефірі одного з українських телеканалів Ірину Верещук спитали, що Україна робитиме з металом, що залишився від окупантських танків.

Переплавимо і побудуємо мости,

– зазначила голова Мінреінтеграції.

До слова, російські війська 28 лютого знищили український літак АН-225 "Мрія", що був найбільшим у світі. Сталося це внаслідок атаки окупантів на аеродром "Антонов" у Гостомелі, де перебувало повітряне судно. В Укроборонпромі зазначили, що змусять окупантів відновити літак за свій кошт.

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