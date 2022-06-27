Судя по всему, Макрон больше Путину не звонит, тот скучает, особенно на выходные. На поколения вперед нам надо усвоить уроки.

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Выход из войны – только один

Только мы сами – наша армия, наша оружие, наша промышленность – может обеспечивать настоящую безопасность наших территории, нерушимость наших границ, независимость нашего политического курса. Никакие союзы не помогают, если бы слаб.

Разоружение, демилитаризация промышленности, пацифизм в любой области – путь к войне, потере территорий, к оккупации и смерти мирных жителей. Деньги, потраченные на армию – это вложение в мир, безопасность и перспективы развития. И не иначе.

Выход из этой войны один – беспощадное уничтожение противника на нашей земле, никаких переговоров - только перемалывание всей нечисти: людей, техники, коллаборантов – всего, что принадлежит России или работает на нее. Переговоры бессмысленны, как видно. Для них нет пространства – они хотят захватить и убить, мы – выжить и освободить. Найдите тут общую точку. Ну, хоть одну…

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Путь Украины

Размещение на территории Украины ракет среднего радиуса действия типа Томагавк с фугасными боеголовками и нанесение ответных ударов по инфраструктуре противника на всей территории России, куда достанем – это наш путь…

Применение ракет авиационного базирования и ударных беспилотников для уничтожения стратегических российских объектов на приграничных территориях. До тех пор, пока не будут гореть российские города, с той стороны трезветь не начнут. Не факт, что и после ответки протрезвеют, но попробовать стоит.

Утренний обстрел Киева 28 июня, как мне кажется, должен поставить точку на любой мысли о том, что с русскими можно говорить о мире не с позиций силы. Любые уступки им – это смертельный приговор Украине. Отсроченный на некоторое время, но неминуемый. Лысая бункерная крыса и его страна недоговороспособны. Даже Макрон разобрался.

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