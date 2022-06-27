Зважаючи на все, Макрон більше Путіну не дзвонить, той нудьгує, особливо на вихідні. На покоління вперед нам треба засвоїти уроки.

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Вихід із війни – лише один

Тільки ми самі – наша армія, наша зброя, наша промисловість – може забезпечувати справжню безпеку наших територій, непорушність наших кордонів, незалежність нашого політичного курсу. Жодні союзи не допомагають, якщо ти слабкий.

Роззброєння, демілітаризація промисловості, пацифізм у будь-якій галузі – шлях до війни, втрати територій, до окупації та смерті мирних жителів. Гроші, витрачені на армію – це вкладення у мир, безпеку та перспективи розвитку. І не інакше.

Вихід із цієї війни один – нещадне знищення противника на нашій землі, жодних переговорів – лише перемелювання всієї нечисті: людей, техніки, колаборантів – всього, що належить Росії чи працює на неї. Переговори безглузді, мабуть. Для них немає простору – вони хочуть захопити та вбити, ми – вижити та звільнити. Знайдіть тут загальну точку. Ну, хоч одну…

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Шлях України

Розміщення на території України ракет середнього радіусу дії типу Томагавк з фугасними боєголовками і завдання ударів у відповідь по інфраструктурі противника на всій території Росії, куди дістанемо – це наш шлях.

Застосування ракет авіаційного базування та ударних безпілотників для знищення стратегічних російських об'єктів на прикордонних територіях. Доки не горітимуть російські міста, з того боку тверезіти не почнуть. Не факт, що і після відповіді протверезіють, але спробувати варто.

Ранковий обстріл Києва 28 червня, як на мене, має поставити крапку на будь-якій думці про те, що з росіянами можна говорити про світ не з позицій сили. Будь-які поступки їм – смертельний вирок Україні. Відстрочений на деякий час, але неминучий. Лисий бункерний щур та його країна недоговороспроможні. Навіть Макрон розібрався.

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