Велика територія, проблеми в одному регіоні не доходять/не пов'язуються із проблемами в інших. Але це тимчасово. Все найцікавіше там лише починається.

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Росіяни нічого не зрозуміли

Поки москвичі живуть запасами ще досанкційних часів, влада може розповідати, що "все йде за планом, а пропагандисти – нести пургу про "перемоги" та зигувати в ефірах.

Але дефолт уже стався, і обговорюються нові санкції. Багато росіян живуть колишньою безтурботністю, війна, ніби, їх не стосується. Вони по ходу ще не в'їжджають, в якій країні живуть.

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Ну що ж. Коли почнуть щеміти і з'являться умовні "православні патрулі", може, озирнуться нарешті навколо.

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