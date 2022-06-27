Відповідь на кандидатство України в ЄС

Путін хоче "передати" ракети Лукашенку. Хоча, насправді хоче мати їх у Білорусі під своїм контролем – хто ж довірить щось Лукашенку. Іншої відповіді на надання нам статусу кандидата в ЄС там не вигадали і навіть не здатні.

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А 26 червня ще й саміт Великої Сімки, який Росії нічого позитивного не несе. І потім ще саміт НАТО в Мадриді (28 – 30 червня – 24 канал), де Росію визначать, як ключову загрозу Альянсу.

Нас не залякаєш, і Захід тепер вже теж.

Путінську Росію буде визнано ключовою загрозою НАТО / Фото Getty Images

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Чим далі продовжуватиметься цей шантаж на рівні "хулігана в дитсадковий пісочниці", тим більше шансів, що Захід вважатиме цю війну не тільки українською, а й своєю. А значить разом з нами дотисне її до перемоги.

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