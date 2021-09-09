От собственных источников СМИ получили "пленки Вовка" – записи, которые были осуществлены в кабинете председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об этом в эфире 24 каналу рассказал журналист проекта "Следствие.Инфо" Дмитрий Реплянчук.

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"Следует, что как раз из кабинета Вовка – Вовк, Портнов и Богдан могли фактически в телефонном режиме координировать влияние на судей КСУ для увольнения Станислава Шевчука", – рассказал журналист.

Во-первых, они пытались добиться отмены закона о люстрации, чтобы судьи Конституционного Суда проголосовали. Это бы снова открыло двери к власти как Андрею Портнову, так и Андрею Богдану, отметил Дмитрий Реплянчук.

Во-вторых, по его словам, они координировали влияние на судей КСУ для увольнения Станислава Шевчука в онлайн режиме. Благодаря этой координации 14 мая 2019 года Шевчука уволили. Уже через несколько дней после этого, согласно информации Реплянчука, Портнов впервые после выезда, после победы Революции Достоинства – вернулся в Украину.

Возможно ли привлечение к ответственности

По словам журналиста проекта "Следствие.Инфо", есть сразу несколько уголовных производств относительно вероятного незаконного увольнения Шевчука. При этом нет информации относительно допроса или объявления подозрения Портнову или Богдану.

То, что правоохранители знают об этом эпизоде ​​– это очевидно. Потому что мы получили пленки от источников и, наверное, правоохранителей тоже проработали часть этих пленок,

– пояснил Дмитрий Реплянчук.

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В то же время он отметил, что в вопросе возобновления Станислава Шевчука в должности – сложная юридическая история. Есть судья, который якобы был в оппозиции к руководству ОАСК и он принял решение возобновить Шевчука, но председатель КСУ просо решил не выполнять это решение.

"Кажется, что есть правовые механизмы, чтобы восстановить его в должности судьи", – сказал журналист.

Реплянчук о ситуации вокруг увольнения Шевчука: смотрите видео

Влияние на увольнение председателя КСУ: коротко