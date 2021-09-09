Від власних джерел ЗМІ отримали "плівки Вовка" – записи, які були здійснені в кабінеті голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст проєкту "Слідство.Інфо" Дмитро Реплянчук.
До теми Портнов, Вовк і Богдан впливали на звільнення голови Конституційного Суду, – ЗМІ
"Випливає, що якраз з кабінету Вовка – Вовк, Портнов і Богдан могли фактично у телефонному режимі координувати вплив на суддів КСУ задля звільнення Станіслава Шевчука", – розповів журналіст.
По-перше, вони намагалися домогтися скасування закону про люстрацію, аби судді Конституційного Суду проголосували. Це б знову відкрило двері до влади як Андрію Портнову, так і Андрію Богдану, зазначив Дмитро Реплянчук.
По-друге, за його словами, вони координували вплив на суддів КСУ для звільнення Станіслава Шевчука в онлайн режимі. Завдяки цій координації 14 травня 2019 року Шевчука звільнили. Вже за кілька днів після цього, згідно з інформацією Реплянчука, Портнов вперше після виїзду, після перемоги Революції Гідності – повернувся в Україну.
Чи можливе притягнення до відповідальності
За словами журналіста проєкту "Слідство.Інфо", є одразу кілька кримінальних проваджень щодо ймовірного незаконного звільнення Шевчука. Водночас нема інформації щодо допиту чи оголошення підозри Портнову або Богдану.
Те, що правоохоронці знають про цей епізод – це очевидно. Тому що ми отримали плівки від джерел і, напевно, правоохоронців теж опрацювали частину цих плівок,
– пояснив Дмитро Реплянчук.
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Водночас він зауважив, що у питанні поновлення Станіслава Шевчука на посаді – складна юридична історія. Є суддя, який нібито був в опозиції до керівництва ОАСК і він ухвалив рішення поновити Шевчука, але голова КСУ просо вирішив не виконувати це рішення.
"Здається, що є правові механізми, аби поновити його на посаді судді", – сказав журналіст.
Реплянчук про ситуацію довкола звільнення Шевчука: дивіться відео
Вплив на звільнення голови КСУ: коротко
- Журналісти опрацювали секретні записи розмов із кабінету голови Окружного адмінсуду Києва. З них можна припустити, що у 2019 році на процес звільнення глави Конституційного Суду Станіслава Шевчука впливали високопосадовець часів президента-втікача Андрій Портнов, колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан та голова ОАСК Павло Вовк.
- Згодом з'явилась реакція Портнова та Богдана. Перший зазначив, що інформація про його вплив на Конституційний Суд "не відповідає дійсності", натомість Богдан відмовився спілкуватися з журналістами.