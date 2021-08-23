Предложение дополнит и расширит имеющиеся инфраструктурные объекты. Зеленский заявил это во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Пока не сообщили деталей относительно даты запуска поезда.

Как прошла встреча Зеленского с Дудой

Польский лидер прибыл в Киев 22 августа, чтобы принять участие в первом саммите Крымской платформы.

После этого Дуда встретился с Зеленским. Он поздравил Украину с успешным проведением мероприятия. Политик подчеркнул, что Польша планирует активно ставить вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины во время своего предстоящего председательства в ОБСЕ.

Зеленский рассказал о ситуацию с безопасностью на Донбассе. Он предложил совместные шаги по противодействию агрессивным действиям России. Например, в информационной сфере. Также президент отметил, что Украина с Польшей могут вместе противодействовать запуску "Северного потока-2".

Обратите внимание! Польские и украинские активисты просили восстановить движение поезда Киев – Львов – Перемышль. Для этого создали петицию. Возвращение маршрута отложили до конца лета из-за продленного правительством Польши запрета на международные железнодорожные перевозки за пределы ЕС.