В Киев из Китая прибыл военно-транспортный самолет Ил-76 с грузом гуманитарного назначения для противодействия распространению COVID-19 стоимостью более 1 млн долл.

Его перелет был оплачен Международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой "Метинвест". Стоимость перелета самолета составила около 250 тыс. долл.

Самолет с ценным грузом встретили заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков и посол Китая в Украине Фань Сяньжун.

Это жест солидарности китайского народа с украинским в противостоянии с эпидемией COVID-19. Хочу выразить искреннюю благодарность представителям правительства Китая, всем структурам, которые передали эти гуманитарные грузы, Вооруженным силам Украины, а также компании "Метинвест", которая оплатила самолетов для доставки этого гуманитарного груза,

– сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Он также добавил, что эта помощь была собрана при содействии 39 государственных и муниципальных структур, компаний, общественных организаций Китая.

Груз объемом 125 куб. м содержит более 1 миллиона защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления COVID-19.

Кроме этого, в состав гуманитарной помощи входят десять аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных президенту Украины Владимиру Зеленскому основателем "Alibaba Group" Джеком Ма.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков выразил благодарность правительству Китая и посольство за оказанную помощь, а также правительству Украины в содействии доставке груза.

Он отметил, что "Метинвест" включился в борьбу с коронавирусом с первых дней.

"Для нас важно помочь Министерству здравоохранения, так и в целом украинским гражданам в противостоянии коронавирусу. Когда мы узнали, что необходима помощь в доставке груза, мы конечно же сразу приняли решение о том, что мы готовы участвовать и профинансировать это", – сообщил Рыженков. Также он отметил, что компания и ее акционеры будут продолжать помогать, пока Украина полностью не победит пандемию.

"Этот груз предоставлен многими провинциями Китая, его общая стоимость составляет более 1 млн долл", – отметил посол Китая Фань Сяньжун.