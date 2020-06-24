У Київ з Китаю прибув військово-транспортний літак Іл-76 з вантажем гуманітарного призначення для протидії поширенню COVID-19 вартістю понад 1 млн дол.

Його переліт був оплачений Міжнародною вертикально інтегрованою гірничо-металургійною групою "Метінвест". Вартість перельоту літака склала близько 250 тис. дол.

Літак із цінним вантажем зустріли заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко, генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков і посол Китаю в Україні Фань Сяньжун.

Це жест солідарності китайського народу з українським в протистоянні з епідемією COVID-19. Хочу висловити щиру подяку представникам уряду Китаю, всім структурам, які передали ці гуманітарні вантажі, Збройним силам України, а також компанії "Метінвест", яка сплатила літаків для доставки цього гуманітарного вантажу,

– сказав заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Він також додав що ця допомога була зібрана за сприяння 39 державних і муніципальних структур, компаній, громадських організацій Китаю.

Вантаж об'ємом 125 куб. м містить більше 1 мільйона захисних масок, медичні респіратори, захисні костюми, окуляри, екрани і рукавички, інфрачервоні термометри, тестові системи для виявлення COVID-19.

Окрім цього, до складу гуманітарної допомоги входять десять апаратів штучної вентиляції легенів, подарованих президентові України Володимиру Зеленському засновником "Alibaba Group" Джеком Ма.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков висловив вдячність уряду Китаю і посольству за надану допомогу, а також уряду України у сприянні доставці вантажу.

Він зазначив, що "Метінвест" включився в боротьбу з коронавірусом з перших днів.

"Для нас важливо допомогти Міністерству охорони здоров'я, так і в цілому українським громадянам у протистоянні коронавирусу. Коли ми дізналися, що необхідна допомога в доставці вантажу, ми звичайно ж відразу прийняли рішення про те, що ми готові брати участь і профінансувати це", – повідомив Риженков. Також він зазначив, що компанія і її акціонери будуть продовжувати допомагати, поки Україна повністю не поборе пандемію.

"Цей вантаж надано багатьма провінціями Китаю, його загальна вартість становить понад 1 млн дол", – зазначив посол Китаю Фань Сяньжун.

