Из Коростеня продолжают вывозить детей и женщин. Об этом городской глава Москаленко рассказал 10 марта.

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Это хорошо для безопасности людей, но мы уже ощущаем нехватку специалистов. К примеру, специалистов коммунальных служб и тех, кто обеспечивает жизнь в городе – тепло, воду, электроэнергию, выпекание хлеба, медицину,

– сказал Владимир Москаленко.

За сутки 10 марта из города эвакуировали во Львов около 400 человек. Среди них – жители Малина и Овруча.

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