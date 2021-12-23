Ситуация с коронавирусом в Волынской и Запорожской областях стабилизируется. Об этом Ляшко сообщил в комментарии журналистам из РБК Украина.

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Уже вскоре Минздрав инициирует заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса.

В Украине уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19. Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах и по его результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности эти два региона,

– сообщил Виктор Ляшко.

Показатель выявления новых больных снизился

На протяжении 20 – 22 декабря в Волынской и Запорожской областях наблюдается стабилизация коэффициента выявления случаев инфицирования коронавирусом.

В Волынской области показатель выявления случаев инфицирования в течение указанного периода снизился с 22,3% до 18,1%,

Зато в Запорожской области этот показатель теперь составляет 18,9% вместо 23,4%.

Также в этих регионах растет количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, снижается уровень госпитализации, динамика уровня госпитализации и загруженность коек с кислородом. В Волынской области за последние 7 дней количество случаев уменьшилось на 32 процента, а в Запорожской области на 19 процентов,

– добавил глава Минздрава.

Минздрав уже сделал соответствующее представление в Кабмин, чтобы тот созвал государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса вывода Запорожской и Волынской областей из красной зоны.

Ситуация с коронавирусом в Украине за последние сутки

Источник: Минздрав