Людей будут вывозить из Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Приволья, Кременной и Горного. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай утром 25 марта.

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Патрульные в определенных городах задействованы в организации подвоза людей из укрытий к месту сбора. Просьба к волонтерам также присоединиться к подвозу,

– написал Гайдай.

Места организованного сбора

Северодонецк

ДК "Строителей" в 10:00

Рубежное

ДК "Южный", Чехова, 11 в 09:00.

Лисичанск

Часть ГСЧС

Приволье

На площади в 10:00

Кременная

В 8:00. Предварительная запись по телефону: 050 615 37 41

Горное

БК "Украина" в 10:00.

Ориентировочное время отправления со станции Новозолотаровка – 14:00. Затем – пересадка на поезда в Донецкой области.

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