Людей вивозитимуть з Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Привілля, Кремінної та Гірського. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зранку 25 березня.

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Патрульні в певних містах задіяні в організації підвезення людей з укриттів до місця збору. Прохання до волонтерів також долучитися до підвезення,

– написав Гайдай.

Місця організованого збору

Сєвєродонецьк

ПК "Будівельників" о 10:00

Рубіжне

ПК "Південний", Чехова, 11 о 09:00.

Лисичанськ

Частина ДСНС

Привілля

На площі о 10:00

Кремінна

О 8.00. Попередній запис за телефоном: 050 615 37 41

Гірське

БК "Україна" о 10:00.

Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці – 14:00. Потім – пересадка до потягів в Донецькій області.

Зверніть увагу, що можливі зміни. Слідкуйте за повідомленнями.

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