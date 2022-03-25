Людей вивозитимуть з Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Привілля, Кремінної та Гірського. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зранку 25 березня.
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Патрульні в певних містах задіяні в організації підвезення людей з укриттів до місця збору. Прохання до волонтерів також долучитися до підвезення,
– написав Гайдай.
Місця організованого збору
- Сєвєродонецьк
ПК "Будівельників" о 10:00
- Рубіжне
ПК "Південний", Чехова, 11 о 09:00.
- Лисичанськ
Частина ДСНС
- Привілля
На площі о 10:00
- Кремінна
О 8.00. Попередній запис за телефоном: 050 615 37 41
- Гірське
БК "Україна" о 10:00.
Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці – 14:00. Потім – пересадка до потягів в Донецькій області.
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