Компанія вимушена оприлюднювати інший графік кожного дня. Це пояснюється тим, що завжди можуть бути зміни та пасажирам варто зважати на це.

Напередодні Евакуаційний потяг з Києва потрапив під обстріл росіян

Вказані потяги безкоштовні

Варто зауважити, що за пересування евакуаційними потягами не потрібно платити. Також це поширюється на всі рейси, які курсують зі сходу на захід України.

З вокзалу Дарниця у Києві:

9:00 відбуває Інтерсіті Київ – Львів;

також такий рейс буде о 17:00.

Із Харкова:

о 8:00 відправляється Інтерсіті+ Харків – Львів;

на 11:30 заплановане відправлення потяга Харків – Івано-Франківськ;

а вже о 15:00 вирушає Інтерсіті+ Харків – Львів;

Із Дніпра:

о 20:00 відправляється потяг Дніпро – Чоп.

Із Краматорська:

о 13:00 вирушає Краматорськ – Львів;

а на 16:00 заплановане відправлення Краматорськ – Львів.

Із Одеси:

Запланували відправлення додаткового потяга Одеса – Ужгород о 22:32.

Міжнародні відправлення у цей день

На міжнародних напрямках найбільше потягів буде до Польщі та Угорщини. Проте також у списку є багато інших країн. Проте не всі потяги безкоштовні, тому потрібно уточнювати це в касах чи на "гарячій лінії" Укрзалізниці.

Графік рейсів до Польщі:

00:40 – 7603 Львів – Пшемисль;

08:30 – 715/716 Київ-Пасажирський – Пшемисль;

07:10 - №35/36 Львів – Пшемисль;

10:30 - 901/902 Дніпро – Хелм (квитки оформлювати до ст. Ягодин);

11:25 - 715/716 Київ-Пас – Пшемисль;

17:02 - 814/813 Львів – Хелм;

18:22 - №35/36 Одеса – Пшемисль;

19:13 - №67/68-910/909 Київ – Варшава та Київ – Хелм.

Потяги до Словаччини:

11:35 – №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49);

16:50 – №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13).

Графік у напрямку Угорщини:

12:30 – №33 Мукачево —Будапешт;

16:30 – №32521 Мукачево-Будапешт;

Також кожні 3 години курсують поїзди Чоп — Захонь.

Графік потягів до Австрії:

14:07 – №749 Київ – Відень;

21:00 – №749/750 Київ-Пасажирський – Відень.

Потяг до Румунії

О 23:23 відправиться Одеса – Ізмаїл – Ісакча.



Як можна перетнути кордон потягом 25 березня / Зображення Укрзалізниці

Зверніть увагу! Щоб стежити за всіма змінами графіку, варто заходити на офіційний сайт Укрзалізниці – за цим посиланням.

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