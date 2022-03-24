Про це у своєму телеграм-каналі розповів Олександр Камишін, голова правління Укрзалізниці. Він розповів про наслідки атаки, яка сталася ввечері 24 березня.

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Попередньо – внаслідок дій окупантів ніхто не постраждав

За словами Камишіна, у трьох вагонах повибивало вікна. За попередніми оперативними даними, постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає – н і серед бригади поїзда, ні серед пасажирів.

Начальник поїзду та вся бригада рейсу діяли чітко. Ворог вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру,

– наголосив голова правління УЗ.

"Під обстріл потрапив евакуаційний поїзд із людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є. Знову прошу весь цивілізований світ – закрийте небо. Свою роботу на землі ми зробимо", – підкреслив він.

Атака на потяг Краматорськ – Львів

У ніч проти 13 березня росіяни атакували евакуаційний потяг Краматорськ – Львів поблизу станції Брусин, що у Донецькій області. Ворожий обстріл забрав життя провідниці, її колега – зазнала поранень.

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