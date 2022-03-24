Об этом в своем телеграм-канале рассказал Александр Камышин, глава правления Укрзализныци. Он рассказал о последствиях атаки, которая произошла вечером 24 марта.

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Предварительно – в результате действий оккупантов никто не пострадал

По словам Камышина, в трех вагонах выбило окна. По предварительным оперативным данным, пострадавших в результате вражеских обстрелов нет – ни среди поездной бригады, ни среди пассажиров.

Начальник поезда и вся поездная бригада действовали четко. Враг в который раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру,

– подчеркнул председатель правления УЗ.

"Под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть. Снова прошу весь цивилизованный мир – закройте небо. Свою работу на земле мы сделаем", – подчеркнул он.

Атака на поезд Краматорск – Львов

В ночь на 13 марта россияне атаковали эвакуационный поезд Краматорск – Львов вблизи станции Брусин, что в Донецкой области. Вражеский обстрел унес жизнь проводницы, ее коллега – получила ранения.

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