Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що протягом всієї ночі літаки та артилерія завдавали ударів по півночі Донеччини.

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Росія атакувала евакуаційний поїзд

Приблизно о 00:00 внаслідок авіанальоту зазнав пошкодження евакуаційний потяг Краматорськ – Львів,

– повідомив Кириленко.

За його словами, внаслідок цього цинічного злочину одна людина загинула, ще одна – поранена. В Укрзалізниці уточнили, що жертвою атаки росіян стала провідниця, постраждала – її колега. Жінку відвезли до лікарні Слов'янська, де їй надають необхідну допомогу.

Крім того, у компанії уточнили, що обстріл загарбники здійснили поблизу станції Брусин. "Був уражений уламками під час обстрілу пасажирський потяг. Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до міста Лиман", – проінформували там. Потяг мав забрати жителів Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій.

В Укрзалізниці наголосили, що докладають всіх зусиль, щоб евакуювати бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів. Серед них є приблизно 100 дітей.

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