Про це інформує Укрзалізниця, додаючи, що російські війська повністю зруйнували залізничне полотно та колії.

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Що відомо про ракетні удари в Павлограді

Окупаційні війська російської федерації здійснили ракетні обстріли Павлограду, Дніпропетровської області. Знищено залізничну станцію та полотно разом із коліями.

Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина. Рух через станцію зупинено,

– зазначили в Укрзалізниці.

Знищена залізнична станція Павлоград-2 / Фото Укрзалізниця

Водночас перевізник пообіцяв відновити усе, що знищили російські війська.

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