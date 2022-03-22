Про це інформує Укрзалізниця, додаючи, що російські війська повністю зруйнували залізничне полотно та колії.
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Що відомо про ракетні удари в Павлограді
Окупаційні війська російської федерації здійснили ракетні обстріли Павлограду, Дніпропетровської області. Знищено залізничну станцію та полотно разом із коліями.
Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина. Рух через станцію зупинено,
– зазначили в Укрзалізниці.
Знищена залізнична станція Павлоград-2 / Фото Укрзалізниця
Водночас перевізник пообіцяв відновити усе, що знищили російські війська.
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